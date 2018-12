Asset Management, colpo di scena: Bellingeri da iShares a Credit Suisse

La settimana inizia con un colpo di scena all’interno del mondo del risparmio gestito. Credit Suisse annuncia la nomina di Emanuele Bellingeri (nella foto) come responsabile asset management in Italia a partire dal 7 gennaio 2019 e sarà basato a Milano.

Bellingeri vanta una esperienza consolidata e riconosciuta nell’industria del risparmio gestito, con una esperienza di oltre 20 anni nel settore, da ultimo in iShares-Blackrock. In Credit Suisse prenderà la guida di una squadra di oltre 30 persone con competenze di gestione distintive, principalmente nell’ideazione di soluzioni tailor made e capacità consolidate nella distribuzione sui canali retail, wholesale e fondi pensione, dove Credit Suisse vanta una posizione di leadership.

“Siamo orgogliosi che Emanuele abbia deciso di unirsi a Credit Suisse in Italia” afferma Federico Imbert alla guida in in Italy.

“La nomina di Emanuele Bellingeri ancora una volta conferma l’impegno e la capacità di attrarre talenti che Credit Suisse Italy SpA continua a dimostrare , insieme alla nostra ambizione di continuare ad espandere il nostro business in Italia.”, afferma Stefano Vecchi Amministratore Delegato di Credit Suisse Italy SpA.

“Siamo entusiasti che Emanuele Bellingeri entri a far parte del gruppo Credit Suisse Group alla guida delle attività italiane di Asset Management” afferma Michel Degen, responsabile Asset Management Svizzera ed Emea, “ La sua leadership riconosciuta, la profonda conoscenza del mercato unita alla comprovata esperienza supporteranno la prossima fase di sviluppo di Credit Suisse Asset Management in Italia. Desideriamo ringraziare Walter Sperb per il suo impegno e la sua dedizione in oltre 40 anni di carriera con Credit Suisse, posizionando il Gruppo come uno dei principali operatori internazionali in Italia”.

Un portavoce di iShares-Blackrock raggiunto da Wall Street Italia ha chiarito “Emanuele ha svolto un ruolo cruciale nella costruzione del posizionamento di iShares nell’industria del risparmio gestito in Italia e nell’accrescere la conoscenza dei benefici dell’uso di prodotti passivi e ETF all’interno dei portafogli offrendo ai clienti un nuovo approccio all’investimento. Vorremmo ringraziare Emanuele per la sua leadership e per l’impegno dimostrato in tutti questi anni di attività, augurandogli di proseguire con successo la propria carriera professionale”.

BlackRock renderà noto prossimamente la nomina del nuovo responsabile iShares per l’Italia.

IL PROFILO Bellingeri, 46 anni, ha iniziato la sua carriera in Credit Agricole Asset Management, passando poi in Merrill Lynch Investment Managers e quindi in Invesco Asset Management dove era Head of Professional Investors contribuendo alla notevole crescita del gruppo sul mercato italiano. Nel 2008 Emanuele è entrato a far parte di Barclays Global Investors in qualità di responsabile di iShares in Italia, poi parte del gruppo Blackrock dove è stato anche membro del Comitato esecutivo di BlackRock Italy e del comitato iShares EMEA Sales Leadership. Sotto la sua leadership iShares è diventato uno dei principali operatori di ETF in Italia con una presenza consolidata sul mercato.