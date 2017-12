Aspettando Fed e Bce, Borsa Usa sui livelli più sopravvalutati della storia

L’azionario estende i timidi rialzi della vigilia in attesa della riunione della Fed che dovrebbe aumentare il costo del denaro per la terza volta quest’anno. La maggior parte dei settori scambia in territorio positivo. Le banche centrali di Usa ed Eurozona si trovano in una situazione molto diversa. La banca Usa dovrebbe imporre un rialzo dei tassi di interesse, mentre la Bce si stima che aspetterà fino ad almeno il secondo trimestre del 2018. La riunione presieduta da Mario Draghi sarà interessante per vedere quali saranno le nuove stime economiche su un’area in crescita.

I futures sul Bitcoin scambiati sulla piattaforma CBOE retrocedono dopo aver guadagnato il 20% ieri, nel primo giorno di contrattazioni. Intanto l’azionario Usa, per lo meno l’indice dei titoli a maggiore capitalizzazione, ha raggiunto i livelli più alti della storia. Crescat Capital sostiene che la Borsa americana sia la più sopravvalutata di sempre, più anche dei periodi di speculazione eccessiva nel 1929 e nel 2000. Questo per lo meno se si guarda a sei dati statistici: il rapporto tra prezzi e book value, il rapporto tra prezzi di Borsa e ricavi previsti, il rapporto tra valore dell’impresa (EV, ossia la misura dell’effettivo costo di acquisto totalitario di una società) e fatturato, il rapporto tra valore aziendale e EBITDA, il rapporto tra prezzi di Borsa e stime sugli utili e infine il rapporto tra il valore e i flussi di cassa (free cash flow).

Lasciate qui commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli operativi, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti sulle Borse li trovate nel LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.