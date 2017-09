Arte online addio commissione di acquisto

Sotheby’s nelle aste di arte online ha annunciato di eliminare la commissione di acquisto.

I clienti che acquistano arte online non pagheranno il così detto “Buyers premium”, che non sarà più applicato alle aste svolte in remoto. David Goodman, Executive Vice President of Digital Development and Marketing, spiega che la decisione rispecchia la strategia di lungo periodo della casa d’aste volta ad attrarre nuovi compratori giovani che si affacciano al mondo dell’arte. I dati parlano chiaro e sembrano dare ragione al manager, in questa particolare tipologia di aste d’arte nella prima parte del 2017 ben il 45% dei partecipanti erano nuovi clienti. Inoltre circa il 20% dei nuovi clienti acquisiti dal canale online, ha di conseguenza partecipato anche ad aste fisiche. Nel 2016 Sotheby’s ha tenuto sedici aste di arte “Online-Only” e in questa prima parte di 2017 è in linea con l’obiettivo di raddoppiarle, con un prezzo medio di aggiudicazione per lotto nel 2017 di circa 10.000$, con molti lotti che superano i 50.000 dollari e ben due aggiudicazioni oltre i 150.000 dollari. La prima occasione per valutare gli effetti dell’eliminazione della commissione di acquisto nelle aste di arte digitali sarà la Contemporary Art Online sale, per la quale le offerte partiranno dal 16 fino al 29 Settembre. Tuttavia non tutti i collezionisti sembrano apprezzare le aste di arte digitali, per molti restano forti perplessità nell’acquisto di oggetti d’arte on-line. In particolare i dubbi relativamente all’impossibilità di effettuare un ispezione fisica sugli oggetti, uniti alla paura che l’opera sia fisicamente diversa rispetto a come appare nell’immagine digitale frenano la crescita del segmento. Inoltre molti dichiarano di temere che ci sia un maggior rischio di incappare in oggetti falsificati. Resta certo che ormai le più importanti case d’asta e gallerie mondiali hanno tutte implementato il dipartimento di vendita on-line e che anno dopo anno questo nuovo canali si stia imponendo con forza sul mercato delle aste di arte.

http://www.sothebys.com/en/auctions/2016/contemporary-art-online-n09721.html