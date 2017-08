Arte: la top ten in asta

Il mondo delle grandi aste dedicate alla pittura non smette di stupire, e anche in questa prima parte del 2017 non sono mancate le emozioni. Su tutte il nuovo record segnato per l’opera Untitled del 1982, di Jean-Michel Basquiat, che è stata battuta da Sotheby’s a New York per 110.487.500 dollari, una cifra da capogiro pagata dall’imprenditore giapponese Yusaku Maezawa. Al secondo posto troviamo Gustav Klim con Baurngarten del 1907, aggiudicata sempre da Sotheby’s nelle aste di Londra a Marzo dedicate all’Impressionismo ed Arte Moderna.

Al terzo posto, un altro capolavoro risalente alla prima metà del ‘900, “la musa dormiente” di Costantin Brancusi, Top Lot della serata newyorkese dedicata da Christie’s ai capolavori dell’arte moderna. Da segnalare che, in questo semestre per entrare nella Top Ten le aggiudicazioni partono dai 44 milioni di dollari in su, una cifra davvero considerevole che conferma il grande lavoro delle case d’asta nel reperire opere uniche di grande qualità.

Inoltre è consistente presenza di opere dei maestri della prima parte del ‘900, ben cinque nella top ten, confermandosi un comparto estremamente interessante per i collezioni, nonostante l’arte contemporanea resti il segmento più seguito.

Rank Titolo dell’opera Artista Prezzo in dollari Piazza Casa d’asta Data 1 Untitled (1982) Jean-Michel Basquiat 110,5 New York Sotheby’s 18-mag 2 Bauerngarten (1907) Gustav Klimt 59 London Sotheby’s 3-gen 3 La muse endormie (1913) Constantin Brancusi 57,4 New York Christie’s 15-mag 4 Leda and the Swan (1962) Cy Twombly 52,9 New York Christie’s 17-mag 5 Three Studies for a Portrait of George Dyer (1963) Francis Bacon 51,8 New York Christie’s 17-mag 6 Yellow mountain Huang Binhong 50,6 Beijing China Guardian 19-giu 7 Six Dragons Chen Rong 48,9 New York Christie’s 15-mar 8 Hölle der Vögel (1937-1938) Max Beckmann 45,8 London Christie’s 27-giu 9 Femme assise, robe bleue (1939) Pablo Picasso 45 New York Christie’s 15-mag 10 Femme écrivant (Marie-Thérèse) (1934) Pablo Picasso 44,4 London Christie’s 27-giu

