Sarà on line l’asta dedicata all’arte contemporanea di Christie’s dal 12 al 21 settembre “Contemporary Edition”

L’asta è particolarmente interessante per quei collezionisti che si avvicinano per la prima volta al mercato dell’arte contemporanea, in quanto tra i lotti offerti saranno presenti opere di grandi nomi dell’arte contemporanea a prezzi sorprendenti e relativamente accessibili.

Frank Stella, David Hokney e Ai Wei Wei gli artisti da seguire in asta

Tra i lotti offerti con stime di partenza al di sotto dei 12.000 dollari segnaliamo i maestri dell’arte contemporanea Frank Stella, David Hokney e Ai Wei Wei. La prima opera da segnalare è “Sidi Ifni” del 1973 dell’artista Frank Stella, pittore e scultore statunitense nato da genitori italiani che si è affermato nel tempo come uno dei più importanti esponenti della minimal art e optical art. L’opera è espressione dell’approccio artistico sistematico e tecnicamente molto complesso al quale Frank Stella si è dedicato almeno fino alla fine degli anni ’70. La stima per l’opera è di 2.000-3.000 dollari ed ha dimensioni di 558 x 762 mm. L’altra opera è del grande artista David Hockney, le cui produzioni continuano ad affascinare i collezionisti di tutto il mondo. Il lotto in asta è The Haunted Castle, from Six Fairy Tales from the Brothers Grimm del 1969, la stima è 1.500-2.500 dollari e le dimensioni 618 x 450 mm. Attualmente l’artista inglese è in mostra a Venezia con 82 ritratti e una natura morta a Ca’ Pesaro, alla Galleria Internazionale d’Arte Moderna fino al 22 Ottobre 2017. Inoltre quest’anno un’importante retrospettiva di David Hockney apparirà al Metropolitan Museum of Art di New York dal 27 novembre al 25 febbraio 2018.

Infine, segnaliamo che sarà in asta anche l’opera Dust to Dust del 2009 dell’artista Cinese Ai Wei Wei, recentemente protagonista dell’importante esposizione a Palazzo Strozzi, Artista dissidente e personalità provocatoria, Ai Wei Wei si è imposto sulla scena internazionale come il più famoso artista di arte contemporanea cinese vivente e una delle più influenti personalità. L’opera parte da una stima di 8.000-12.000 dollari ed ha dimensioni 250 x 190 x 190 mm.

http://www.christies.com/multidaysales/contemporary-edition-september-2017

http://capesaro.visitmuve.it/it/mostre/mostre-in-corso/david-hockney/2017/03/18600/82-ritratti-e-1-natura-morta/