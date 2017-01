ARGENTO: Tornerà a “brillare” in questo inizio 2017 ?! 

Un saluto a tutti i lettori di WallStreetItalia,

di seguito potrete apprezzare un’Analisi Tecnica relativa ad una materia prima, l’Argento.

Il grafico mostrato è su TF Giornaliero, e il periodo preso a riferimento parte da inizio 2016.

Mi sembra molto interessante, il grafico del future su questa materia prima, in quanto le quotazioni durante il 2016 hanno avuto 2 comportamenti piuttosto evidenti.

Andiamo per ordine (per chiarezza ho evidenziato con linea verticale la divisione al centro della mia view):

nella prima metà dello scorso anno, i compratori hanno avuto la meglio, facendo apprezzare il valore dell’Argento in modo piuttosto considerevole. Siamo passati dai 14.5$ agli oltre 20$ in circa 6mesi.

a Luglio 2016 poi è avvenuta l’inversione ribassista ed i venditori hanno iniziato sempre di più ad avere il controllo del mercato, spingendo in basso le quotazioni. La fine di questa ondata ribassista sembra essere arrivata nelle ultime sedute del 2016, facendo fermare i prezzi intorno ad area 16$. Come potete osservare dal grafico, ho evidenziato questo movimento con un canale ribassista.

Cosa aspettarci adesso ?

Il movimento del secondo semestre 2016, ha sancito proprio in area 16$ un Supporto, che adesso diventa importante nel breve futuro: a mio avviso infatti, quello sarà un livello da non violare per poter rivedere acquisti consistenti su questo strumento finanziario.

Uno scenario positivo quindi si genererebbe con un superamento di area 17,15$ che porterebbe nuova positività con primo target in area 18.1$ prima e 19$ poi. Non mi sono dimenticato della resistenza dinamica del canale citato poco fa: ritengo quindi che un primo alert possa essere sì posto su di essa, ma il rialzo (se così sarà) dovrà superare anche questo “ostacolo” e portare le quotazioni sui target citati. Al contrario un ritorno delle quotazioni in area 16$, mi darebbe un segnale di incertezza… che si trasformerebbe in Debolezza con un Close inferiore agli ultimi minimi in area 16-15.6$. Una tale situazione aprirebbe le porte a nuove vendite, con primo target in area 15-14.9$ prima e 14$ poi.

Silver Full0317 Future

Vi ringrazio per l’attenzione

Buon Trading

F. Cerulo @VisionForex