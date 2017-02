ARGENTO: ancora Momentum Favorevole ?

Buongiorno a tutti i lettori di WallStreetItalia,

di seguito un breve analisi Tecnica. Il grafico allegato mostra un andamento del Future sull’Argento su TimeFrame Giornaliero.

Silver Full0317 Future

Come potete osservare in figura, ho provveduto ad evidenziare il canale rialzista di breve periodo in corso su questo strumento finanziario.

I Compratori si sono dimostrati numerosi in questi ultimi 37giorni di contrattazioni: da fine 2016 quando le quotazioni oscillavano in area 16$, l’uptrend ha riportato le stesse a contatto con l’area di prezzo dei 18$. Tradotto in termini percentuali, parliamo di un +12.5% in poco meno di 2 mesi.

Passando ad un ambito un po’ più tecnico:

I prezzi si stanno avvicinando ad un’area molto interessante… vediamo perchè.

Potete osservare come la Resistenza Dinamica del canale rialzista sia molto vicina ai prezzi attuali.

Vi sono 2 riferimenti statici posizionati a 18.25$ e 18.525$.

il movimento direzionale in corso “potrebbe” necessitare di una piccola pausa di consolidamento (come accaduto tra il 23-27 Gennaio2017)

Possibili scenari ?

Nota: Il prezzo è la miglior verità !

Le possibili indicazioni sopra indicate, potrebbero far nascere congetture su aperture di posizioni Corte. NO, assolutamente NO!

Occorre attendere, i pattern ed i movimenti opportuni, prima di poter aprire posizioni.

Detto questo:

Una prosecuzione Rialzista potrebbe avere il Target in area 18.25$, livello in cui potrà avvenire un doppio test : sulla resistenza e sul livello statico. Secondo target in area 18.525$.

Qualora le candele giornaliere disegnassero Pattern Candlestick di inversione, i prezzi potrebbero cedere momentaneamente il passo ai Venditori tornando 17.65$. Un movimento del genere, confermerebbe ancora lo scenario rialzista.

L’inversione al ribasso a mio avviso, soltanto con un ritorno dei prezzi al di sotto dei 17.30$.

Grazie per la vs Attenzione

Buon Trading

F.C. @VisionForex