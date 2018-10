Arabia Saudita, traballa il trono di bin Salman

La famiglia reale saudita, in seguito allo scandalo che vedrebbe coinvolto il principe Mohammed bin Salman nell’assassinio del giornalista Jamal Khashoggi, starebbe pensando a una sua rimozione dall’ordine di successione al trono. Lo riporta il quotidiano francese Le Figaro, citando una fonte diplomatica riservata. Nel dettaglio, a occuparsi di questo possibile provvedimento sarebbe il Consiglio della Shura, l’organo responsabile per l’approvazione della discendenza al trono e lo starebbe facendo segretamente.

Anche l’emittente Al Jazeera ha sostenuto una tesi analoga. Una fonte avrebbe affermato all’emittente televisiva che “Il re”, Salman bin Abdulaziz, “ha iniziato a valutare le prerogative concesse a suo figlio e erede al trono Mohammed (…) l’intervento del sovrano riflette le crescenti preoccupazioni espresse dai membri del Consiglio dello Shura circa l’adeguatezza di Mohammed bin Salman a gestire il potere”.

Nel frattempo il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, ha annullato la partecipazione a una conferenza sugli investimenti che avrà luogo Riyadh; lo ha annunciato su Twitter in seguito a un incontro con il presidente Donald Trump avvenuto presso la Casa Bianca.

Just met with @realDonaldTrump and @SecPompeo and we have decided, I will not be participating in the Future Investment Initiative summit in Saudi Arabia.

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) 18 ottobre 2018