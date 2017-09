Apple, tutte le novità di iPhone 8 e iPhone X

Dopo una serie di indiscrezioni, Apple ha alzato il velo sull’ultima generazione di smartphone. A dieci anni dal primo melafonino, nel quartier generale di Cupertino ieri il gruppo della Mela ha presentato lo smartphone più atteso di stagione, l’iPhone X, assieme ai sue due fratelli più “poveri”, l’iPhone 8 e l’iPhone 8 Plus, i successori degli attuali.

Presentato da Tim Cook nel nuovo Steve Jobs Theater della Apple, l’iPhone X il nuovo nato della famiglia Apple avrà un display Super Retina Display da 5,8 pollici, non avrà il tasto Home e si sbloccherà con il riconoscimento facciale, tramite la funzione Face ID.

Con funzioni e design innovativi, l’iPhone X per la clientela più benestante funzionerà con il sistema operativo iOS 11: il prezzo per la versione base è di 999 dollari (in Italia costerà addirittura 1.189 euro di base).I preordini partiranno dal 27 ottobre, mentre sul mercato arriverà il 3 novembre. Stesse data anche in Italia.

L’ 8 Plus parte da 799 dollari (949 euro in Italia) e sarà disponibile nei colori Space, Grey e Silver. Più economico ancora invece l’iPhone 8: 699 dollari il prezzo per il modello di base (839 euro in Italia).

In dieci anni, dal 9 gennaio 2007, data in cui il confondatore visionario Steve Jobs presentò il primo ‘melafonino’, ad oggi, la Apple ha venduto 1 miliardo di iPhone nel mondo. In concomitanza l’iPhone X e dei modelli iPhone 8 e 8 Plus, arrivano anche il nuovo Apple Watch serie 3 e la Apple 4k TV.

A raccontare dal palco tutti i dettagli e le funzionalità del nuovo iPhone X è il manager di Cupertino Phil Schiller, vicepresidente per il product marketing a livello mondiale per Apple. Il cellulare del futuro riconosce i volti “anche al buio” assicura.

“Le vostre identità sono protette dalla ‘secure enclave’ A 11″ aggiunge Schiller. “Face ID impara a riconoscere chi siete, con qualsiasi taglio di capelli, anche con il cappello” incalza. Face ID sostituisce completamente il Touch ID e funziona anche con Apple Pay. Il nuovo modello ha uno schermo che va da bordo a bordo e con una cassa in acciaio inox. A

Tra le novità spiccano le Animoji, in pratica l’emojii diventa un nostro avatar: le faccine replicano il viso del proprietario dell’iPhone X e possono essere inserite nei messaggi, come le ‘vecchie’ emoticons solo che questa nuova generazione è personalizzata.