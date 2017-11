Apple: trimestrale batte stime, capitalizzazione a $900 miliardi

Quarto trimestre in crescita oltre le stime per Apple. Che ieri a Borsa chiusa ha comunicato per il periodo in considerazione chiuso il 30 settembre utili per 10,7 miliardi di dollari, contro 9 miliardi dello stesso periodo del 2016, con un aumento del 19%. I profitti per azione al netto di voci straordinarie sono saliti a 2,07 dollari da 1,67 dollari, oltre le stime del mercato per 1,87 dollari

Il colosso tecnologico ha inoltre migliorato le guidance per il trimestre in corso – quello natalizio – e ha annunciato un dividendo pari a 0,63 dollari per azione. Per il primo trimestre fiscale del 2018, quello in corso, Apple prevede ricavi compresi nell’intervallo tra 84 e 87 miliardi di dollari, contro un consensus fissato a 84,9 miliardi di dollari.

A livello di prodotti, il numero di iPhone venduti è stato in linea alle attese degli analisti: 46,7 milioni di telefoni contro attese per 46 milioni con un aumento del del fatturato del 2% a 28,846 miliardi di dollari.

Bene anche l’iPad che ha segnato un rialzo in termini sia di ricavi (+14% annuo a 4,831 miliardi di dollari) sia di unità (+11% a 10,326 milioni) mentre il numero di Mac venduti ha segnato + 25% annuo a quota 5,386 milioni di unità generando 7,71 miliardi di dollari (+29%)

Nella categoria “altri prodotti” – quella che comprende l’Apple Watch, l’Apple TV, i prodotti Beats, l’iPod e accessori di parti terze – il fatturato è balzato del 36% a 3,231 miliardi di dollari.

I risultati sono stato accolti con entusiasmo dal mercato. Il titolo che aveva chiuso la seduta a Wall Street in rialzo dello 0,7% a quota 168,11 dollari ad azione, dopo la pubblicazione dei conti, nel dopo mercato, ha segnato rialzi superiori al 3%. Una crescita che ha spinto il titolo verso nuovi record mentre la capitalizzazione di mercato è arrivata a toccare 900 miliardi di dollari.