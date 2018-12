App mobile Unicredit: download e principali funzioni

Controllare saldo e movimenti dei propri rapporti ed effettuare operazioni in qualsiasi momento della giornata direttamente dal proprio smartphone: queste le funzionalità dell’APP Mobile Banking di UniCredit, uno dei prodotti di mobile payment della banca guidata da Jean Pierre Mustier.

Disponibile per smartphone Android e IOS, l’App Mobile Banking di UniCredit e le sue funzionalità sono riservate agli aderenti al servizio di Banca Multicanale intestatari di conto corrente UniCredit e/o titolari di Genius Card. L’applicazione è gratuita e le operazioni hanno lo stesso costo di quelle effettuate via internet. Costi per la connessione ad internet come previsto dal proprio piano tariffario.

Le funzionalità

Tramite l’App Mobile Banking di UniCredit si possono:

effettuare una prenotazione di contante da prelevare presso gli sportelli automatici della Banca (Banco Smart) senza necessità di utilizzare carte di debito

generare password dispositive per confermare le operazioni (bonifici, ricariche, etc.), previste dal Servizio di Banca Multicanale, e i pagamenti effettuati con carta di credito su siti di e-commerce (Mobile Token)

pagare i bollettini postali premarcati mediante l’uso del QR Code, con le commissioni previste dal servizio

monitorare e gestire le spese in entrata e uscita con la funzionalità Bilancio familiare: nel dettagli si può verificare l’andamento di tutti i conti correnti, carte di credito e carte prepagate, si può avere una suddivisione automatica o personalizzata delle spese in categorie (Casa, Salute, Scuola, Figli etc)

L’App Mobile Banking di UniCredit per smartphone inoltre è dotata della tecnologia FingerPrint che permette di accedere all’applicazione e autorizzare operazioni dispositive grazie al riconoscimento dell’impronta digitale.

Come scaricarla

Per scaricare a attivare l’app sul proprio Smartphone da Google Pay o Apple Store basta cliccare su “Attiva l’App”, inserire il codice di adesione e il PIN di Banca Multicanale, verificare i propri recapiti (cellulare ed email) e completare il processo inserendo la password usa e getta generata dal dispositivo di sicurezza in tuo possesso (UniCredit Pass o Password Card) o le cifre richieste della tua carta di debito o Genius Card. In alternativa è possibile attivare l’App Mobile Banking da Banca Multicanale via Internet: basta collegarsi a a www.unicredit.it > Accedi all’Area Clienti > clicca “Conti” > “Mobile Banking” > selezionare “App per Smartphone” > cliccare su “Codice di Attivazione”. Al termine della procedura, si riceverà un’ email con un codice numerico. Basta poi aprire l’App (precedentemente scaricata sullo Smartphone) > cliccare su “Attiva l’App” >inserire il codice di adesione e pin di Banca Multicanale > inserire il codice numerico di attivazione ricevuto via email > cliccare su “Attivare“ per completare il processo.