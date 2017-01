Andamento e tendenza Ftse Mib mediante tecnica di Gann

Andamento e tendenza Indice ftse Mib mediante la tecnica di Gann

Andamento e tendenza Indice Ftse Mib medio e breve termine

Indice Ftse Mib

Andamento e tendenza indice Ftse Mib settimanale

Avevamo illustrato nell’ultimo articolo di ottobre 2016 come la rottura rialzista di 17.450 avrebbe segnalato l’accelerazione rialzista dell’Indice italiano. In effetti nel mese di dicembre 2016 il Mib ha raggiunto un massimo a quota 19.419 ed il mese di gennaio 2017 gli scambi hanno raggiunto un top a 19.800 arrivando alle resistenze dinamiche discendenti disegnate di color giallo in diapositiva. La settimana del 13 gennaio 2017 il mercato italiano ha mutato la forza direzionale positiva in laterale negativa. I prossimi Pivot temporali da monitorare sono la settimana del 20 e quella del 27 gennaio.

Analisi tecnica Ftse Mib: se la forza del ciclo rialzista spingerà le quotazioni al di sopra di 19.820 allora verrà ristabilita la fase positiva in armonia con la tendenza di medio periodo. Prime resistenze in area 20.000.

Se la debolezza del Mib proseguirà con scambi al di sotto di 19.060 allora si manterrà una lateralità negativa di breve che dovrà essere testata dal successivo segnale ciclico del 27 gennaio: primi supporti in area 18.800.

Andamento e tendenza Indice Ftse Mib mensile

Indice Ftse Mib

La rottura rialzista determinata dal segnale temporale di novembre 2016 ha spinto i prezzi del Mib sulle resistenze angolari 1 X 2 discendenti di color rosso in diapositiva. Il prossimo segnale tecnico che ci indicherà il ciclo di medio termine sarà gennaio 2017 che attualmente ha dato esito positivo. Prossime resistenze tecniche sono in area 20.150; 20850.

Solo se il ritracciamento correttivo spingerà i prezzi sotto il minimo di gennaio 2017 (mese ancora in via di completamento) allora la tendenza del mercato italiano muterebbe in negativo.

Primi supporti dinamici a 18.660; 18.300.

L’analisi tecnica del Ftse Mib è stata eseguita grazie a software di borsa Top Trader (c) disponibile gratuitamente online.