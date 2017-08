Borse in ripresa, rimonta pazzesca per il Dow Jones

Le Borse scambiano in rialzo dopo le turbolenze di inizio settimana dovute in particolare alle tensioni geopolitiche in Corea del Nord. Il Dow Jones, che a un certo punto cedeva anche 135 punti in una seduta molto debole per i rendimenti obbligazionari americani e il dollaro Usa, ha messo a segno una rimonta da record, la più grande da dicembre. Gli investitori stanno piano piano mettendo da parte i timori legati alla possibilità che scoppi un conflitto nella penisola coreana e si stanno concentrando piuttosto su fondamentali societari, dati macro e politica monetaria.

Il guadagno intraday di 200 punti del Dow Jones rispetto ai minimi giornalieri è il migliore dal 7 dicembre dell’anno scorso, quando il paniere ha recuperato ben 320 punti. Tra le materie prime, pesante l’andamento del petrolio, che paga le paure legate all’impatto che avrà lo stop imposto alle raffinerie del Texas dopo l’arrivo dell’uragano Harvey.

