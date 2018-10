Ancora una volta aziende americane battono le previsioni: mercati evidenziano ciò che pensano

A cura di DWS

Mentre il Presidente degli Stati Uniti continua ad adoperarsi per rendere nuovamente grande l’America, le aziende statunitensi sono già un passo avanti. Sono bravissime, le loro vendite sono eccezionali e i loro profitti sono ottimi. Così fantastici che la comunità degli analisti continua ad essere sorpresa di come le aziende possano avere risultati così positivi, come si evince dai dati trimestrali.

Il periodo delle trimestrali è in corso da circa tre settimane, e udite udite, le società americane sono riuscite a superare i risultati previsti dalla maggior parte degli analisti. Ma gli analisti devono anche rendersi conto che le aziende sono affidabili. E persino di più. E non è quello che gli investitori desiderano maggiormente: previsioni superate?

Questa gioia dovrebbe riflettersi nei prezzi delle azioni, che dovrebbero aumentare drasticamente in ogni stagione di rendicontazione. I dati risalenti al 1998 mostrano che più della metà delle aziende statunitensi riescono sempre a sorprendere i mercati – ogni trimestre, sia che l’economia sia in ripresa o in recessione.

Ma i prezzi delle azioni non riflettono nulla del genere, come mostra il nostro “grafico della settimana”. Più precisamente, mostra tre cose:

Negli ultimi tre anni, il 73% delle aziende statunitensi ha superato in media le previsioni (qui mostriamo la deviazione dalla media). La reazione dello S&P 500 nelle prime quattro settimane dopo l’inizio della stagione di riferimento negli ultimi cinque anni, di cui mostriamo solo tre anni, è stata in gran parte distaccata dal rapporto di battimento (il rapporto tra le imprese che erano in grado per battere le previsioni). La correlazione di entrambe le serie di dati è vicina allo zero. Nel trimestre in corso la discrepanza è particolarmente evidente: un record, l’80% delle società statunitensi è stato in grado di battere le previsioni, ma, dopo la svendita di mercoledì scorso, l’indice S&P 500 è in calo dell’8%.

Tracciamo tre conclusioni da queste osservazioni:

Il “beat ratio” non è molto in uso né come indicatore della reazione del mercato né come indicatore della qualità delle cifre trimestrali. Ciò è dovuto principalmente al fatto che le aziende hanno molto brave nella gestione delle aspettative e guidano gli analisti a fare valutazioni più basse poco prima delle segnalazioni trimestrali. Un’analisi indipendente, quantitativa e qualitativa delle cifre trimestrali è quindi obbligatoria.

A nostro avviso, viste le aspettative elevate, finora i risultati trimestrali sono stati un po’ più mescolati del previsto, ma nel complesso rimangono ad un livello piacevolmente alto. Pertanto, ci atteniamo alle nostre previsioni per l’S&P 500 (3.000 punti entro settembre 2019) e riteniamo esagerata la correzione del mercato, visto il contesto economico ancora abbastanza buono, come spieghiamo nel nostro CIO Flash “Azioni USA sotto pressione” rel=”nofollow”. Allo stesso tempo, riteniamo che il mercato rimarrà nervoso nel periodo delle elezioni di metà mandato negli USA (vedi “The Trump effect 2.0”).\