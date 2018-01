Anche Milena Gabanelli dichiara guerra al contante

“Quando ne circola troppo, incrementa l’illegalità”. L’ex giornalista di Report Milena Gabanelli ha scritto un’inchiesta sulla sezione Dataroom del Corriere della Sera in cui prende posizione contro il contante. Secondo Gabanelli, a non poter fare a meno delle banconote di carta sono soprattutto chi ricicla, gli spacciatori, chi fa contraffazioni, chi evade e chi corrompe. Al contante sono da preferire mezzi di pagamento tracciabili.

Lo Stato dovrebbe scoraggiare l’uso del contante. L’Italia è lo Stato europeo che ne utilizza di più dopo la Grecia e la Bulgaria. Allo stesso tempo l’evasione in Italia ammonta a cento uno miliardi di evasione fiscale all’anno e abbiamo il primato anche nell’economia sommersa, che ammonta a 208 miliardi sul Pil. Si paga in contanti e non si dichiara nulla. Imporre un tetto ai pagamenti in contante inferiore all’attuale di 3 mila euro.

I lavoratori irregolari e in nero in un’ampia lista di settori sono tutti pagati in contante e questo significa una perdita di entrate fiscali. Liberare le forze di polizia dal controllo degli scontrini per concentrarle sulle grandi evasioni, che non transitano dal contante ma dall’ingegneria bancaria