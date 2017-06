Anche Financiere de l’Echiquier si concede un fondo Pir

La Financière de l’Echiquier annuncia il lancio di Echiquier Rinascimento, un fondo Pir che investe in Small&Mid cap italiane ed europee. Echiquier Rinascimento attinge dall’esperienza di La Financière de l’Echiquier nel segmento delle piccole e medie capitalizzazioni europee. Il fondo predilige i progetti a forte crescita autonoma rispetto al ciclo, meno sensibili ai grandi trend macroeconomici e rispecchia il dna di La Financière de l’Echiquier, basato sulla conoscenza approfondita delle aziende e degli imprenditori.

Echiquier Rinascimento poggia sulla metodologia disciplinata di un team dedicato formato da tre gestori e un analista che vantano un ottimo track record, tra l’altro con Echiquier Entrepreneurs – fondo small cap Europa – che registra dal lancio nel 2013 una performance annualizzata del 20,2% e una performance cumulata del 91,8% (al 30/04/2017).

Per selezionare i 40 titoli che oggi compongono il fondo all’interno di un universo di investimento fatto di 3.700 titoli, il team svolge un’analisi quantitativa e fondamentale rigorosa e dedica una particolare attenzione alla governance. In accordo con la normativa, il portafoglio di Echiquier Rinascimento è composto per il 70% almeno di azioni di società fiscalmente residenti in Italia o all’interno dello Spazio economico europeo e che abbiano una branch in Italia, e di cui il 30% almeno sono aziende di media dimensione.