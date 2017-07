Analista Usa: “Piazza Affari sottovalutata, approfittare ora”

Dopo due decenni di stagnazione, l’economia italiana finalmente rivede la luce in fondo al tunnel. Così si legge in un articolo sul sito americano di finanza MarketWatch, a firma di Matthew Lynn in cui si elencano una serie di dati macro che fanno sperare che l’economia italiana sia finalmente pronta ad agganciare la ripresa europea.

A partire dalla produzione industriale che in maggio ha segnato una crescita dello 0,7% (2,1% anniale), battendo le stime degli analisti. L’autore cita anche l’andamento positivo della fiducia delle imprese e dei consumatori, entrambi elemento che dovrebbero anticipare un rafforzamento dell’economia nei prossimi mesi.

Infine, il salvataggio delle banche, che ha schiarito le nubi che gravavano da tempo sul paese. Unica eccezione, è rappresentata dalla disoccupazione che resta inchiodata sopra l’11%.

“In un contesto tendenzialmente positivo – spiega l’autore – la Borsa italiana appare ingiustificatamente sottovalutato rispetto agli altri mercati. Secondo una recente analisi di Star Capital, piazza Affari sarebbe il quinto mercato più a buon mercato su base mondiale”.

Per Lynn dunque conviene dare uno sguardo più attento ad una piazza finanziaria, quella di Milano appunto, in cui spiccano aziende interessanti, tra cui Yoox-Net-a-Porter, Campari, Moncler.