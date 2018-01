ANALISI S&P500 E FTSEMIB MEDIO PERIODO

Oggi presentiamo l’ analisi di lungo periodo sull’ indice S&P500 che non accenna a stornare, senza dubbio dovremmo trovarci sui massimi di lungo periodo. La svolta è sempre più vicina.

L’indicatore di ciclo Intermestrale in basso è in dilatazione e la relativa velocità sembra dirigersi verso l’ asse dello zero per una svolta.

Il Battleplan Biennale per ora è allineato con i prezzi.

Le bande di lungo periodo si sono testate a vicenda, ciò conferma quanto detto nella precedente immagine.

La previsionale di lungo periodo identifica una distribuzione prima del mark-down.

Torniamo al medio periodo sel MIB.

Presento un cambiamento sul Battleplan in quanto considero che il rialzo che è partito il 02/01 sia stato troppo performante per la sola partenza di un …..OMISSIS…..

