Analisi Micron Technology….

Oggi vorrei presentarvi questa società che è contenuta nell’ indice americano NASDAQ. Ci tengo a fare questo tipo di analisi per mostrare l’ importanza di utilizzare l’ analisi fondamentale quando è disponibile in concomitanza con l’ analisi tecnica.

Il Fair Value di questa società è calcolato a 22.09$ per azione, appena sotto ai prezzi attuali.

Passiamo ora all’ analisi tecnica.

Nell’ immagine possiamo notare che il quinquennale è in pieno rialzo, data la velocità del biennale sopra l’ asse dello zero e il tocco della banda inferiore. E’ inoltre evidente come le bande del ciclo economico siano un perfetto strumento per identificare i target d’ arrivo di tale ciclo, in questo caso il target corrisponde esattamente con il target della fascia sell dell’ immagine precedente.

Il DNA mostra che attualmente siamo molto vicini al suo massimo, perciò non è saggio effettuare operazioni in long al momento.

Le bande biennali danno un’ informazione molto utile ai fini operativi; ci indicano il target d’ arrivo del ciclo biennale (la media mobile superiore) che è identificata con il cerchio nero a destra e corrisponde al FV attuale.

Fino a tale avvenimento è necessario attendere.

