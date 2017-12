ANALISI HANG SENG E FTSEMIB MEDIO PERIODO

Oggi riprenderemo ad analizzare uno dei principali indici asiatici, l’indice Hang Seng. Il Battleplan Ventennale ci indica che dovremmo essere ormai giunti sul massimo del ciclo fusione risultante dal quinto e sesto annuale.

Le fusioni cicliche sono delle dilatazioni del ciclo che superano il 20% (normale tolleranza), dando vita ad un ciclo che dura la media dei due cicli in fusione.

Per esempio se si fonde un T+1(16gg) ed un Mensile(30gg) il ciclo che ne deriva è un ciclo che dura (16+30)/2=23gg.

Spero di essere stato chiaro, per ulteriori informazioni scrivete all’indirizzo info@ratingconsulting.com

Anche le Bande stanno per testarsi identificando un massimo ciclico.

Come di consueto la previsionale di lungo periodo è troppo pessimistica a mio avviso, in quanto non mostra distribuzione prima della discesa, che come sappiamo è una condizione essenziale prima di un mark-down.

Passiamo al medio periodo sul FTSEMIB.

Il ciclo T+1 in corso non ha molta ….OMISSIS….

Approfitta dell’offerta promozionale all-inclusive disponibile su ratingconsulting.com, essa comprende tutti i servizi disponibili sul sito e 25 corsi di formazione inclusi nella promozione. Nel link sottostante è inoltre attivabile gratuitamente la versione demo della durata di un mese senza vincoli di rinnovo, inserendo la mail ed il numero di cellulare.

http://www.ratingconsulting.com/home/services/attiva-la-prova-gratuita?p=3&t=ott2016