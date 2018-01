Analisi futures DAX lungo periodo e Ftse MIB sul medio periodo

DISLCAIMER :

Qualsiasi informazione, notizia, nozione, previsione, valore, prezzo o tecnica espressi all’interno del presente articolo sono semplici pareri personali dell’autore, con esclusiva finalità educativa e didattica, il suo contenuto non costituisce alcuna forma di consulenza o “raccomandazione di investimento” o “incentivo all’ investimento” né in forma esplicita che implicita. Nulla di quanto riportato ha lo scopo di prestare consigli operativi personalizzati, di acquisto e/o vendita, ne raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online ed alla sua situazione finanziaria. L’autore del presente articolo avvisa che quanto scritto o previsto è un semplice punto di vista personale e non deve assolutamente essere considerato attendibile o adatto per possibili guadagni futuri. Chiunque utilizzi queste informazioni per scopi diversi da quelli didattici lo fa esclusivamente di propria iniziativa e sotto la propria esclusiva responsabilità.

ANALISI FUTURES DAX LUNGO PERIODO E FTSEMIB SUL MEDIO PERIODO

Oggi vorrei riprendere un concetto ciclico, ovvero quali cicli sono probilisticamente migliori in termini di risk/reward da tradare.

I cicli di borsa si influenzano l’un l’altro, in che maniera ?

I cicli superiori influenzano i cicli inferiori dandogli una tendenza, maggiori sono i cicli superiori nella stessa fase (rialzista o ribassista ) e maggiore sarà l’ escursione del ciclo interessato.

Nell’ immagine abbiamo un esempio, si nota il ciclo rosso che è il maggiore ed i suoi cicli inferiori fino al rosa che chiaro che un ciclo di 4 ordini inferiore.

I cerchi neri delineano un minimo di tutti i cicli, quel punto è un punto dove un ipotetico ingresso long ci avrebbe offerto il miglior rischio/rendimento, infatti la tendenza subito dopo è stata molto forte, proprio perchè tutti i cicli erano in fase rialzista.

Al contrario se osserviamo nella fase finale del ciclo rosso, la tendenza è molto orientata al ribasso perche tutti i cicli sono in fase ribassista.

Questa strategia è applicabile su qualsiasi strumento e su qualsiasi periodo d’investimento.

Un ulteriore vantaggio di questo tipo di trading è che ti permette di seguire i trend e di non prendere il trend in “faccia” per esserti messo contro trend, ed infine permette di calcolare il risk/reward su ogni singola operazione.

Riprendendo la nostra consueta analisi del Dax a lungo periodo, osserviamo che il sesto Intermestrale dovrebbe portarci sul massimo del Biennale in corso, il quale dovrebbe corrispondere al cerchio blu in figura.

L’ indicatore di ciclo Annuale fusion è dilatato, delineando una probabile fusione con il Biennale.

Esponiamo di seguito la previsionale di lungo periodo.

Osservando l’ immagine sul FTSEMIB si nota che l’ indicatore di ciclo Mensile sembrerebbe essere sul suo massimo, in quanto la velocità ha rotto…OMISSIS….

Approfitta dell’offerta promozionale all-inclusive disponibile su ratingconsulting.com, essa comprende tutti i servizi disponibili sul sito e 25 corsi di formazione inclusi nella promozione. Nel link sottostante è inoltre attivabile gratuitamente la versione demo della durata di un mese senza vincoli di rinnovo, inserendo la mail ed il numero di cellulare.

http://www.ratingconsulting.com/home/services/attiva-la-prova-gratuita?p=3&t=ott2016