Analisi di medio lungo periodo sul Ftse MIB

DISCLAIMER :

Qualsiasi informazione, notizia, nozione, previsione, valore, prezzo o tecnica espressi all’interno del presente articolo sono semplici pareri personali dell’autore, con esclusiva finalità educativa e didattica, il suo contenuto non costituisce alcuna forma di consulenza o “raccomandazione di investimento” o “incentivo all’investimento” né in forma esplicita che implicita. Nulla di quanto riportato ha lo scopo di prestare consigli operativi personalizzati, di acquisto e/o vendita, ne raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Nessuna opinione espressa riguardante investimenti o strategie di investimento può pertanto considerarsi adeguata alle caratteristiche di una specifica persona in merito alla sua conoscenza ed esperienza del trading online ed alla sua situazione finanziaria. L’autore del presente articolo avvisa che quanto scritto o previsto è un semplice punto di vista personale e non deve assolutamente essere considerato attendibile o adatto per possibili guadagni futuri. Chiunque utilizzi queste informazioni per scopi diversi da quelli didattici lo fa esclusivamente di propria iniziativa e sotto la propria esclusiva responsabilità.

Analisi di medio lungo periodo sul Ftse EMIB

Analista: Simone Rubessi

Il FTSEMIB di lungo periodo per ora prosegue secondo la previsione, nel dettaglio si osserva che il minimo dei prezzi cerchiato in blu avrebbe dovuto combaciare a livello temporale con il minimo del Battleplan evidenziato.

Questa troncatura è dovuta alla dilatazione ciclica, il quale ha generato un unione del quinto e sesto Intermestrale, invece di creare sue Intermestrali distinti.

Attualmente siamo sul settimo Intermestrale e penultimo.

Conseguentemente alla fusione ciclica tra il Biennale e l’Annuale, ha causato la dilatazione dell’ indicatore di ciclo in figura.

Presentiamo la previsionale di lungo periodo.

Ftse MIB: passiamo al medio periodo

IL Battleplan dell’Intermestrale ed il DNA sono molto esplicativi, nel senso che sono molto aderenti ai prezzi. Il secondo T+1 è senza dubbio nella sua fase ….OMISSIS…..

Approfitta dell’offerta promozionale all-inclusive disponibile su ratingconsulting.com, essa comprende tutti i servizi disponibili sul sito e 25 corsi di formazione inclusi nella promozione. Nel link sottostante è inoltre attivabile gratuitamente la versione demo della durata di un mese senza vincoli di rinnovo, inserendo la mail ed il numero di cellulare.

http://www.ratingconsulting.com/home/services/attiva-la-prova-gratuita?p=3&t=ott2016