Analisi di lungo periodo sull’S&P500 e sul Ftse MIB di medio periodo

ANALISI DI LUNGO PERIODO SULL’ S&P500 E SUL FTSEMIB DI MEDIO PERIODO

Riprendo l’analisi sull’ S&P500 di lungo periodo che non sembra avere segni di cedimento.

Le Bande di lungo periodo si sono testate, dando segno di un massimo imminente come nel cerchio blu in figura, in aggiunta vediamo che i prezzi sono a ridosso delle bande.

Come sappiamo prima di una qualsiasi svolta ciclica deve esserci un periodo di lateralità che può essere di accumulazione o distibuzione. Queste fasi devono essere proporzionali alla lunghezza del ciclo.

Di Quanto ? scrivi una mail a info@ratingconsulting.com per ricevere info.

Il Battleplan Ventennale aderisce bene ai prezzi, dovremmo quindi essere vicino al massimo, ma la velocità del sesto Annuale è ancora alta per una svolta.

La previsionale di lungo periodo mostra che dovrebbe iniziare la distribuzione.

Passiamo al medio periodo sul MIB.

E’ partito il nuovo ciclo T+1 dell’ Intermestrale in corso, ed attualmente sia il DNA che il Battleplan sono molto …OMISSIS….

Approfitta dell’offerta promozionale all-inclusive disponibile su ratingconsulting.com, essa comprende tutti i servizi disponibili sul sito e 25 corsi di formazione inclusi nella promozione. Nel link sottostante è inoltre attivabile gratuitamente la versione demo della durata di un mese senza vincoli di rinnovo, inserendo la mail ed il numero di cellulare.

http://www.ratingconsulting.com/home/services/attiva-la-prova-gratuita?p=3&t=ott2016