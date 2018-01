Analisi di lungo periodo sul Dax e sul Ftste MIB a medio termine

ANALISI DI LUNGO PERIODO SUL DAX E SUL FTSEMIB DI MEDIO PERIODO

Per fare un quadro tecnico e ciclico sul futures Dax presento il Battleplan Biennale che per ora sembra rispettato con buona precisione, dovrebbe essere in partenza il sesto intermestrare che rispetto al MIB è leggermente in ritardo.

Il massimo del prossimo Intermestrale secondo l’ indicatore ciclico Annuale (figura 11) non dovrebbe superare il massimo dell’ Intermestrale precedente anche se dubito che sia così.

L’ indicatore di ciclo Annuale fusion sul Dax indica che siamo su un massimo ma essendo dilatato è probabile che la sua fusione porti il massimo assoluto sul prossimo Intermestrale.

Esponiamo la previsionale di lungo periodo.

FTSEMIB medio periodo

Nella seduta di ieri il futures Italiano ha lateralizzato, aumentando le probabilità di un mensile a …OMISSIS…

