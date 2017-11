Aggiornando l’analisi di lungo periodo dell’ indice Hang Seng attraverso il battleplan Ventennale, è possibile vedere come i prezzi si stanno avvicinando al possibile massimo ciclico (evidenziato con il cerchio blu).

L’ indicatore di ciclo rappresentativo del ciclo Annuale fusion (rosso in basso), ugualmente ai mercati occidentali si è deformato aumentando probabilisticamente la versione di fusione tra Annuale e Biennale fusion.

Anche le Bande di lungo periodo:

Quinquennali bianche

Biennali verdi

Annuali rosse

Sono in procinto di testarsi a vicenda (cerchio blu) dando un segnale di inversione, come è avvenuto in corrispondenza dei massimi e minimi di lungo periodo precedenti.

Il mercato sembrerebbe maturo per un ritracciamento considerato: il tempo trascorso dall’ultimo grande minimo e quanto è cresciuto da allora l’Indice.

La previsione di lungo periodo indica una situazione di massimo dei prezzi ed ipotizza una discesa imminente.

I prezzi sono esattamente sui livelli del massimo del Biennale fusion precedente e sembra stia per conformarsi una lingua ribassista di medio periodo.

Anche l’ indicatore di ciclo Annuale rafforza questa ipotesi indicando uno stato di massimo con la velocità ha da poco rotto l’ asse dello zero al ribasso, anticipando una probabile inversione.

Il cerchio blu invece rappresenta l’ accumulazione del nuovo ciclo Decennale che dovrebbe partire al termine del ribasso dopo un periodo laterale della durata di un anno.

Passando al Future Ftsemib possiamo vedere che i prezzi non stiano seguendo esattamente il Battleplan per una probabile fusione ciclica in corso tra ….omissis….

