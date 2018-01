ANALISI DAX E FTSEMIB MEDIO PERIODO

Buongiorno a tutti, con questo report presenterò l’ analisi di lungo periodo del DAX e l’ analisi di medio periodo sul FTSEMIB. La prima cosa che si nota rispetto al nostro Futures è il fatto che i cicli sono meglio definiti e più regolari, questo a mio avviso è dovuto al fatto che il mercato Tedesco ha molti più volumi rispetto a quello Italiano, pertanto le mani forti fanno più fatica a manipolarne i prezzi, soprattutto sul medio periodo.

Il Battleplan Biennale attualmente collima con buona precisione ai prezzi, mentre l’indicatore di ciclo Intermestrale (giallo) sembrerebbe dare il via al nuovo ciclo, in quanto la velocità sta rompendo l’asse dello zero al rialzo.

L’ indicatore di ciclo Annuale Fusion è in dilatazione, nonostante ciò dovremmo comunque essere nei dintorni di un massimo.

Presentiamo la previsionale di lungo periodo.

Passiamo al FTSEMIB.

Prosegue il T+1 fortemente rialzista, mentre la relativa velocità sembra in direzione …OMISSIS….

