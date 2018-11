Amazon sbanca nel Cyber Monday: mai incassi così alti

Amazon fa il pieno di incassi nel giorno del Cyber Monday, che entra nella storia come il giorno di maggiore shopping nella storia di Amazon, con il maggior numero di prodotti ordinati a livello mondiale.

Secondo Adobe Analytics, il lunedì successivo al Black Friday, dedicato appunto agli sconti online ha generato 7,9 miliardi di dollari di incassi, facendo registrare +19,3% rispetto allo scorso anno; si tratta del giorno con le maggiori vendite online nella storia degli Stati Uniti. Per il Black Friday, sono stati spesi online 6,2 miliardi di dollari (+24% rispetto al 2017).

”Black Friday e Cyber Monday continua a essere record per Amazon anno dopo anno, e questo ci dice che ai consumatori piace fare shopping e cercare affari per iniziare la stagione delle feste’‘ ha messo in evidenza la società di Seattle in una nota, specificando che le vendite delle piccole e medie imprese a livello globale hanno segnato un aumento del 20% nel giorno del Black Friday.