Amazon Prime Day 2017: le regole

Dalle 18 di oggi, 10 luglio, fino alle 24 di domani, partiranno trenta ore consecutive di sconti sul sito Amazon. Le offerte dell’Amazon Prime Day sono riservate agli abbonati ai servizi Amazon Prime ma per usufruirne basta iscriversi e avvalersi dei primi trenta giorni gratuiti. Passato il primo mese l’iscrizione costa 19,99 euro all’anno. Amazon Prime annulla del tutto le spese di spedizione previste per i singoli prodotti. Prime prevede vantaggi anche in termini di tempi di consegna e di offerte disponibili.

Le offerte dell’Amazon Prime Day sono di vario tipo, scadono a tempo o a esaurimento dei prodotti disponibili. Le offerte lampo hanno una durata limitata nel tempo salvo esaurimento dei prodotti disponibili. Le offerte del giorno si attiveranno a partire dalla mezzanotte di martedì e saranno disponibili tutta la giornata, con prodotti in quantità limitate. Gli sconti promozionali vengono applicati ad una selezione di prodotti o programmi, con nuove offerte disponibili durante tutta la giornata. Con il pulsante “Lista d’attesa” sarà possibile prenotare un oggetto anche se risulta formalmente esaurito.

Ogni Paese avrà le sue offerte e gli utenti potranno acquistare solo nello store di propria competenza. Navigare fra le tante offerte è l’elemento chiave per sfruttare al meglio l’occasione. Sarà possibile esplorare le promozioni per trovare quella che ci interessa scegliendo fra una dozzina di categorie come “Per la casa”, “High-Tech”, “Gamer”, “Casa Intelligente”.

Dall’app di Amazon è possibile visualizzare le offerte già 24 ore prima del loro inizio. Qui di seguito sono riportate alcune delle più convenienti. I prezzi dei prodotti in offerta il 10 luglio verranno resi noti a partire dalle 18. Si ricorda che l’offerta Amazon Prime Day è in esclusiva per i clienti Prime.

Per gli appassionati di alta tecnologia:

Acer Aspire F5-573G-54WE Notebook, Display da 15.6″ FHD, Processore Intel Core i5-7200U, RAM da 8 GB DDR4, SSD 256 GB, Scheda Grafica nVidia GeForce 940MX, 2GB GDDR5, Grigio

D-Link DCS-5020L Videocamera di Sorveglianza Wireless N, Funzionalità Range Extender, Motorizzata, Rilevatore di Movimenti e Suoni

TecTecTec XPRO4+ Camera digitale Sport 4K Ultra HD Action Cam 4K WIFI Sport Camera Impermeabile Grandangolare

Per la moda e il lusso:

Onemix Air Uomo Scarpe da Ginnastica Corsa Sportive Running Sneakers Fitness Interior Casual all’Aperto

Leathario Borsa Donna Vera Pelle Lichee a Mano a Tracolla Borsone Monospalla Sacca Grande per Lavoro Weenkend Scuola

Gigandet Sea Ground Orologio Subacqueo Automatico Analogico Uomo Blu Argento G2-009

Per l’home entertainment e la casa intelligente:

Sedia girevole GreenForest -viola

Cuffie Sades – modello Archmage giallo

1byone – bilancia intelligente, giradischi e altri prodotti per la casa