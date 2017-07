Amazon prime Day 2017: le migliori offerte e i consigli d’acquisto

C’è tempo fino a mezzanotte per approfittare degli sconti dell‘Amazon Prime Day 2017, l’offerta speciale per i clienti abbonati al sito di e-commerce più famoso al mondo.

I clienti Prime possono usufruire di consegne illimitate in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti senza costi in più. Chi aderisce all’offerta può da ieri sera buttarsi a capofitto in 30 ore consecutive di shopping sfrenato che permettono di accaparrarsi l’oggetto dei propri desideri, che sia l’ultimo smartphone o un robot per la cucina, dalle scarpe al vestito griffato, a prezzi speciali e talvolta stracciati.

Ecco alcune delle principali offerte per l’Amazon Prime Day di oggi 11 luglio 2017:

Tech

Microsoft Surface Pro 4 Tablet PC da 8 GB, Display da 12.3″, Processore Intel Core i5, SSD 256 GB + Cover in alcantara

HP 15-BA097NL Notebook, Display da 15.6″, AMD A8-7410, 2.2 GHz, RAM 8 GB, HDD da 1 TB, Scheda Grafica AMD Radeon R5, Argento

HP 250 G6 Notebook, Intel Celeron N3060, RAM 4 GB, SSD 128 GB M.2, senza Sistema Operativo, Argento

Sony Alpha ILCE7S/BQ Fotocamera Digitale Compatta, con Obiettivo Intercambiabile, Sensore CMOS Exmor Full-Frame da 12.2 MP, Nero

Cucina

Moulinex HF9001 i-Companion Robot Multifunzione da Cucina, Connesso alla sua App Dedicata + XF384B Vaporiera

iRobot Roomba® 871 Aspirapolvere robot domestico

Ross Henery Professional, Set di coltelli da chef Eclipse da 9 pezzi in acciaio inox con custodia a cerniera

Abbigliamento/accessori

Ray-Ban RB3025 Aviator Large Metal, Occhiali da Sole Unisex Adulto

Gigandet Sea Ground Orologio Subacqueo Automatico Analogico Uomo Nero Verde G2-005

Casa

Netgear VMS3230-100EUS Arlo Kit 2 Telecamere Wi-Fi per la Sicurezza Domestica e Base Station, HD, Sensore di Movimento, Interno/Esterno, Visione Notturna, Bianco

D-Link DCS-936L Videocamera di Sorveglianza HD, Wireless AC, Obiettivo Grandangolare 120 Gradi, Visore Notturno, Bianco

Offerte Amazon Prime Day: sei consigli per gli acquisti

Ma prima di procedere all’acquisto è bene tenere a mente sei consigli utili su come risparmiare di più.

Il primo è quello di lasciarsi guidare negli acquisti dall’intelligenza artificiale. Che significa? Quest’anno Amazon permetterà ai propri utenti di personalizzare le proprie offerte sulla base di acquisti già fatti. Invece di passare ore e ore a rovistare tra migliaia di prodotti, verranno selezionate le categorie di prodotti già visionati in passato, quelli acquistati o che sono già nel proprio carrello.

Se un prodotto che si desidera è esaurito, attendete 15 minuti: con il servizio Lista d’attesa, prenotando un oggetto anche se risulta formalmente esaurito, si riceverà una notifica che avverte del fatto che l’oggetto è nuovamente disponibile. Inoltre con le Offerte lampo, i prodotti che sono nel carrello di un utente per più di 15 minuti verranno automaticamente tolti se non si procede all’acquisto.

Usa i siti di monitoraggio dei prezzi: per capire se si sta acquistando un oggetto ad un prezzo davvero scontato, vengono in aiuto specifici siti che permettono di comparare i prezzi. Come Camelcamelcamel.it che permette di essere avvisato quando il prezzo di un certo oggetto scende.

Chiedi ad Alexa: per un certo numero di offerte speciali Amazon con il Prime Day 2017 ha attivato il servizio di assistenza vocale Alexa. Gli utenti che acquistano usando Alexa riceveranno sconti maggiori

Dona mentre acquisti: spesso accusato di preferire le grandi aziende, questanno il 40% delle offerte disponibile per il Prime Day 2017 su Amazon arriveranno da piccole aziende. Anche per il Prime day è attivo lAmazonSmile, un sito web gestito da Amazon con gli stessi prodotti, i prezzi e le funzionalità di acquisto di Amazon.com. La differenza è che quando si acquista su AmazonSmile, la Fondazione AmazonSmile donerà lo 0,5% del prezzo di acquisto dei prodotti ammissibili all’organizzazione di beneficenza di tua scelta.

Cerca le offerte dei siti concorrenti: mentre le offerte del prime Day sono riservate a coloro che sono iscritti al servizio Prime, ci sono anche clienti non abbonati a Prime che rimangono fuori dai giorni di super sconti. Per loro infatti altri siti, proprio nei giorni del Prime day 2017, effettuano sconti importanti come Macys, Kohls, JCVP e altri.