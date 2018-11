Amazon, offerte non finiscono col Black Friday: ecco gli sconti del weekend

Amazon ha fatto sapere che le offerte speciali non termineranno con il Black Friday, ma che un nuovo lotto di sconti è pronto a proseguire per tutto il fine settimana fino, alla giornata di lunedì 26 novembre: il Cyber Monday.

Fra i prodotti che saranno in promozione in questo lasso di tempo limitato ci saranno:

Robot aspirapolvere Ecovacs Robotics

Laptop Microsoft Surface

Risiko! Gioco da Tavolo, Editrice Giochi

Labirinto Magico, Gioco in Scatola Ravensburger

Sconto del 25% su una selezione di prodotti Fisher Price

Da oggi, 23 novembre a lunedì 26 novembre, DAZN offre la possibilità di acquistare, esclusivamente su Amazon.it, sei mesi di accesso alla piattaforma di streaming sportiva live e on demand a soli €29,99.

Specifiche offerte, poi, saranno disponibili solo per il Cyber Monday del 26 novembre:

Smartphone Honor 10

Notebook Acer con Processore Intel Pentium Silver

Monitor HP 27” QHD

Rowenta Scopa Elettrica e Lavapavimenti a Vapore, senza sacco

Kenwood Impastatrice Planetaria

Macchina da caffè Nescafé DOLCE GUSTO

Braun Minipimer MultiQuick 7

Braun Ferro da Stiro a Vapore

Il grande laboratorio della bellezza, Clementoni

Offerte su una selezione di trapani BLACK+DECKER

Offerte su orologi Suunto, Polar e Fitbit

Promozioni su stampanti HP Sprocket con carta inclusa

Inoltre, fa sapere Amazon, l’iscrizione ad Amazon Music Unlimited potrà essere avviata fino al 26 novembre approfittando di 3 mesi di abbonamento al costo di 0,99 euro al mese (al posto di 9,99 Euro al mese dopo il primo mese gratuito) e “accedere così a un catalogo di oltre 50 milioni di canzoni, centinaia di playlist e radio personalizzate”.

Anche quest’anno il Black Friday ha premiato la tecnologia, visto che la società guidata de Jeff Bezos cita la Amazon Echo Dot, La Fire TV Stick, come i prodotti più richiesti nel corso di questo periodo di promozioni.