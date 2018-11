Amazon: le offerte per il Black Friday 2018

Fervono in preparativi in casa Amazon in vista del Black Friday, appuntamento che che dà ufficialmente il via allo shopping natalizio, durante il quale le aziende mettono sul mercato prodotti a prezzo scontato. Per il colosso americano dell’ecommerce, i festeggiamenti del “venerdì nero”, iniziano già il 19 novembre e continueranno fino a venerdì 23 novembre, giorno del Black Friday, per poi proseguire tutto il week end successivo fino a lunedì 26, giorno del Cyber Monday.

Dall’elettronica, all’abbigliamento, passando per i prodotti per la casa e la cucina, sono migliaia i prodotti che saranno messi in vendita su Amazon con sconti tra il 15% e il 40%. In attesa di maggiori dettagli, la società ha già anticipato sconti sui prodotti Canon fino al 40%. Ci saranno poi, offerte sui prodotti Kartell, Garmin e TV Samsung.

Durante la settimana del Black Friday, i clienti potranno godere anche di Offerte Lampo della durata massima di 6 ore e di Offerte del Giorno che riguarderanno prodotti molto popolari che potranno durare fino a 24 ore.

Quest’anno Amazon, per svelare in anteprima una selezione dei prodotti più interessanti tra proposte regalo, elettronica di consumo, durante il periodo di Black Friday, aprirà nel centro di Milano Amazon Loft for Xmas, il primo pop-up store di Amazon in Italia aperto al pubblico da domani 16 novembre al 26 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, in via Dante 14 a Milano. Per alcuni eventi è previsto un numero di posti limitato ed è richiesta la registrazione. Pop-Up store saranno aperti anche nelle principali città europee: Parigi, Londra, Madrid, Berlino e Amsterdam.

I clienti Amazon Prime di Amazon.it che vivono nell’area di Milano e Roma avranno inoltre la possibilità di ricevere ancora più rapidamente gli acquisti del Black Friday effettuati tramite l’app Prime Now o sul sito primenow.amazon.it, beneficiando di consegne in un’ora o in finestre di due ore. Saranno centinaia le offerte disponibili anche su Prime Now, tra cui alcune offerte esclusive.

Le offerte continuano poi per tutto il fine settimana fino a lunedì 26 novembre, conosciuto anche come Cyber Monday. Amazon.it metterà a disposizione dei clienti migliaia di nuove offerte durante il weekend e il Cyber Monday, in particolare prodotti di elettronica e tecnologia, giocattoli, articoli per la casa e la cucina e utensili, all’indirizzo www.amazon.it/cybermonday.