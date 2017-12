Amazon brucia più posti di lavoro di quelli che crea?

Nonostante la sua crescita costante, Amazon, nel complesso, distrugge più posti di lavoro di quelli che crea: è quanto emerge in un’analisi di Quartz, il sito di economa e finanza di The Atlantic che ha proiettato nel futuro le tendenze già viste nella compagnia di e-commerce fondata dal CEO Jeff Bezos.

Quest’anno i settori delle vendite al dettaglio in cui compete Amazon (libri, musica, tecnologia…) vedranno una decrescita complessiva dell’1% dei posti di lavoro negli Stati Uniti, per un totale di 170mila unità. Sarebbe il primo anno, dal 2009, che il settore vede decrescere il numero degli occupati. I timori per il business dei punti di vendita tradizionali sono rispecchiati anche dall’andamento, molto negativo, dei titoli del comparto in Borsa.

“Anche con questa prospettiva di crescita aggressiva”, scrive però Quartz, l’occupazione combinata di Amazon e del settore con cui Amazon va a competere diminuirebbe comunque di 24mila unità su scala mondiale”.

Da un lato Amazon costituisce da sola il 20% della crescita del settore in cui opera negli Usa (2017), dall’altro una delle ragioni della sua efficienza e competitività risiede proprio nell’e dell’ottimizzazione delle risorse impiegate. I dipendenti di Amazon sono in tutti i casinel 2017, 146mila unità in più che escludono quelle relative a Whole Foods, catena di supermercati comprata di recente dal gruppo di Seattle.

E in futuro la tendenza potrebbe estremizzarsi ancora, se si considera che la società di Bezos ha già implementato 55mila robot quest’anno (al terzo trimestre) e che tale “crescita stia accelerando”. Non è una correlazione scientifica, ma è probabile che l’uso delle macchine e il ricorso all’intelligenza artificiale (e i guadagni di produttività che Amazon consegue a scapito dei concorrenti) sia collegato alla diminuzione dei posti di lavoro nel settore.