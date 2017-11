Amazon, Apple e altri: come concludere gli affari migliori nel Black Friday

Il giorno degli sconti pazzi si avvicina. Il prossimo 24 novembre sarà il Black Friday, la giornata in cui tanti siti di e-commerce fra cui Amazon e molti negozi fisici metteranno in vendita prodotti a prezzi vantaggiosi. Su Amazon le offerte saranno in tutte le categorie: elettronica, informatica, casa e cucina, abbigliamento, sport, videogiochi, fai da te, giocattoli, prodotti per ufficio, libri, musica, prima infanzia e molte altre.

Se si è iscritti ad Amazon Prime si potrà ricevere il prodotto scelto in 24 ore. Per chi vuole iscriversi, il costo del servizio è però salito a 19.90 euro all’anno dai precedenti 9.90, ma sono previste spedizioni gratuite illimitate e si potrà accedere in anticipo alle offerte prima del Black Friday. Per Amazon le offerte inizieranno già il 20 novembre. Per chi non riuscirà a finire tutti gli acquisti, il 29 novembre sarà il Cyber Monday, giornata in cui verranno ripetute alcune delle offerte e ne saranno aggiunte di nuove.

Oltre ad Amazon, anche altri rivenditori come Mediaworld e ePrice hanno diffuso notizie sulle offerte previste. Anche Unieuro abbasserà i prezzi su smartphone e elettrodomestici. Sul sito è possibile consultare una pagina dedicata al Black Friday dove sono raccolti anche alcuni consigli per l’acquisto. Il primo è di informarsi in anticipo sulle offerte e di arrivare al venerdì con un piano in mente.

Fare squadra con amici e parenti per concludere meglio gli affari, non farsi prendere dall’ansia e non pretendere di comprare tutto sono altri suggerimenti di Unieuro. Il Black Friday è una tradizione nata negli Stati Uniti, dove è legato al giorno del ringraziamento e segna l’inizio degli acquisti dei regali di Natale. Con il tempo si è diffuso anche in Italia. Ad aderire sono state anche realtà come Ibs, Sephora, Ryanair, EasyJet, oltre a eBay, Zara e Zalando.

Secondo CMO, nel 2016 i venditori online hanno piazzato merce per circa 1,93 miliardi di dollari, con una crescita dell’11,5 per cento rispetto all’anno precedente. Quest’anno si attende un ulteriore aumento.