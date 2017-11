Allianz Bank incontra i financial advisors nella nuova sede di Milano

Trasparenza, modelli, valore della consulenza, competenze, evoluzione del ruolo del consulente finanziario e della relazione con il cliente e nuovo patto di servizio alla luce della nuova normativa Mifid2. Questi i principali temi al centro degli incontri Get Ready organizzati da Allianz Bank nella nuova sede “high-tech” della Torre Allianz a Milano.

La sede milanese di Allianz: il grattacielo progettato dall'architetto giapponese Arata Isozaki

Gli incontri, rivolti a tutta la rete degli oltre 2.000 financial advisors della banca, si sono svolti dal 28 al 30 novembre nell’Auditorium, struttura all’avanguardia e con elevati contenuti tecnologici. È stata questa l’occasione per conoscere l’avveniristico quartier generale milanese, dove Allianz Bank sposterà i propri uffici a inizio 2018 e nel quale lavoreranno in totale circa 2.800 dipendenti del gruppo.

La Torre Allianz, progettata dal celebre architetto giapponese Arata Isozaki con Andrea Maffei, con i suoi 202 metri di altezza è il grattacielo più alto d’Italia per numero di piani. Icona nel nuovo skyline milanese, l’edificio è espressione di eccellenza, innovazione, design e tecnologie all’avanguardia.

Dal prossimo gennaio, Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz Bank Financial Advisors dal 2008, guiderà tutte le attività del gruppo in Italia, assumendo la carica di amministratore delegato della capogruppo Allianz S.p.A.

Nella tre giorni di lavori, particolare attenzione è stata dedicata agli strumenti a disposizione dei professionisti della rete Allianz Bank per servire al meglio la clientela e rafforzare la loro relazione con il cliente. Sono state anche presentate le linee guida per affrontare il cambiamento e per essere pronti all’entrata in vigore della Direttiva europea Mifid2. Davanti a una platea numerosa, si sono susseguiti gli interventi di Paola Pietrafesa, direttore generale di Allianz Bank FA, Mario Ruta, direttore commerciale, Mauro Re, Direttore wealth management & marketing, Stefano Sala, direttore organizzazione, e Stefano Rossetti , direttore risorse. Tra i temi trattati, gli scenari di mercato, con una tavola rotonda organizzata da Allianz Global Investors.