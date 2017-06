Allianz Advisors Academy: al primo incontro focus sulla Mifid II

Mifid II, modelli di business nella prestazione del servizio di consulenza, evoluzione del mercato e prospettive di cambiamento per le reti commerciali, digitalizzazione e Robo4Advisory: questi i principali temi presentati e discussi nel corso della prima plenaria d’anno dell’Allianz Advisors Academy, l’accademia dei Financial Advisors della Banca italiana del Gruppo Allianz. Una vera e propria “agorà” dell’approfondimento e delle attività di squadra dei migliori Consulenti Finanziari della Banca che si è tenuta a Milano nella cornice dello Starhotels Rosa Grand.

Davanti a una platea numerosa si sono susseguiti importanti ospiti in rappresentanza di primari operatori, quali Deloitte, Bird&Bird, Pioneer Investments, PIMCO e Allianz Global Investors, che hanno accompagnato il top management della Banca, rappresentato nello specifico dall’Amministratore Delegato Giacomo Campora, dal Direttore Generale Paola Pietrafesa, dal Direttore Commerciale Mario Ruta e dal Direttore Wealth Management & Marketing Mauro Re. Tra i temi trattati, le strategie per affrontare al meglio le sfide e i cambiamenti che la nuova Direttiva Europea porterà, strategie sempre più focalizzate a sviluppare al meglio il modello di servizio e l’offerta da parte di Allianz Bank, nonché a migliorare le competenze specifiche dei consulenti finanziari per soddisfare le esigenze diversificate e sofisticate della clientela private di oggi, ma anche della fascia mass affluent di portafoglio.