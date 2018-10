AllianceBernstein affida la direzione marketing Italia a Deangelis

AllianceBernstein (AB) ha scelto Donald Deangelis (nella foto) er il ruolo di direttore marketing Italia, una scelta volta a rafforzare ulteriormente la capacità del team italiano di supportare i propri partner, sia clienti che distributori, in un mercato chiave per le strategie di espansione della società.

ha dichiarato Lynn Mah, head of marketing Emea di AB.

“Essere in grado di fornire un servizio digitale personalizzato è un requisito importante per avere successo in quest’area e con l’aggiunta di Donald al nostro team Emea potremo incrementare il livello di customizzazione e l’efficienza del nostro servizio per i clienti italiani”.