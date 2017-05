Allarme phishing: le cautele necessarie

I clienti del servizio “Internet banking” comunemente fornito da tutte le banche, ricevono sovente, al proprio indirizzo di posta elettronica, richieste di dati personali da parte di soggetti, aventi loghi o simboli identificativi in tutto simili a quelli di primari Istituti di credito nazionali ed esteri.

Rappresentano questi, in tutta evidenza, dei pericolosi tentativi di furto della vostra identità digitale (user ID, password, codice della carta dei servizi telematici, numero di conto corrente, codice fiscale, estremi del vostro documento d’identità, recapiti telefonici etc.).

Sono queste, come ho avuto modo di dire in precedenti occasioni, delle attività propedeutiche a commettere gravissimi reati, attraverso l’utilizzo dei vostri dati personali, sia pure trasmessi in assoluta buona fede.

In questi casi, quindi, NON rispondere mai a queste richieste truffaldine evitando, nel modo più assoluto, di inserire i dati personali suddetti.

Per quanto noto, si ricorda che: