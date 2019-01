Allarme Bce: “nuova crisi finanziaria non è esclusa”

Con il rallentamento della crescita dovuto alle tensioni commerciali si crea un rischio di nuova crisi finanziaria, possibilità di fronte alla quale “bisogna essere molto vigili”.

È quanto ha affermato il consigliere Bce Benoit Coeuré, in un’intervista alla radio francese Inter, specificando che i tassi di interesse rimarranno bassi sino a quando sarà necessario per portare il tasso di inflazione al target in prossimità del 2%.

Il mese scorso la BCE ha chiuso il suo piano di QE pari a 2,6 trilioni di euro, ma si è impegnato a mantenere i tassi ai minimi storici attuali almeno fino alla prossima estate.