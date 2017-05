Alitalia, tempi stretti per la vendita. Online il bando

Si stringono i tempi per i candidati interessati a rilevare Alitalia. Dopo il via libera del Governo, ieri in serata è stato pubblicato il bando per le manifestazioni di interesse per la compagnia. Come già anticipato nei giorni scorsi dai commissari, le manifestazioni d’interesse dovranno arrivare entro il 5 giugno, per far partire l’iter che porterà ad avere le offerte vincolanti per ottobre.

Secondo indiscrezioni tra gli interessati ci sarebbero Lufthansa, Ryanair ed EasyJet. Non sono escluse candidature da parte di fondi e investitori cinesi interessati in generale all’Italia, come ha avuto modo di verificare il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in visita a Pechino.

Il bando, pubblicato prima online poi sui principali quotidiani, è stato approvato in serata dai ministri dello Sviluppo Carlo Calenda e dei Trasporti Graziano Delrio, che lo hanno esaminato insieme ai tre commissari Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari. Resta invece l’attesa per conoscere gli advisor dell’operazione che potrebbero essere noti tra qualche giorno o all’inizio della prossima settimana.

Il bando è aperto a singoli o cordate e invita a indicare la soluzione scelta per risolvere la crisi: ristrutturazione, acquisto dell’azienda in blocco o acquisto dei beni e contratti (il cosiddetto ‘spezzatino’ considerato da tutti come la soluzione da evitare).

Per quanto riguarda i tempi, è stata scelta per poter aprire verso metà giugno la ‘data room’, dove gli interessati potranno visionare le carte e i dati riservati riguardanti l’azienda. L’obiettivo dei commissari è di avere le offerte non vincolanti a fine luglio, per poi valutare un’eventuale gara per arrivare alle offerte vincolanti ad ottobre.