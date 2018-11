Alitalia: ok dei commissari a offerta FS

Via libera dei commissari Alitalia all’offerta avanzata da Fs sulla compagnia aerea. Lo ha comunicato l’amministratore delegato di FS, Gianfranco Battisti, alla presentazione degli orari invernali di Trenitalia a Milano.

Nel frattempo FS ha avviato un dialogo con diversi possibili partner industriali “tra cui EasyJet, ma non solo” ha confermato Battisti.

“A breve potremmo essere in grado di annunciare qualcosa di definito. Stiamo registrando molto interesse attorno alla capacità progettuale di Fs.

L’obiettivo della società è quella di

“creare un sistema integrato di trasporti, mettendo in collegamento porti, aeroporti e stazioni. Abbiamo la capacità per supportare questo progetto così importante per il Paese”.