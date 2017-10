Alessandro Tentori è il nuovo Cio di Axa im

Alessandro Tentori è il nuovo capo degli investimenti per l’Italia di Axa IM.

45 anni, un’esperienza ventennale maturata sui mercati internazionali, con importanti incarichi a Londra, Monaco e Vienna, Tentori proviene da Citigroup dove tra il settembre 2012 e l’aprile del 2016 ha ricoperto il ruolo di managing director, responsabile delle strategie internazionali sui tassi d’interesse. Dopo l’uscita da Citi, è stato consulente per il think-tank MacroGeo.

In precedenza ha lavorato in Bnp Paribas, in qualità di chief strategist per l’Europa. A inizio carriera, è stato anche in Hypovereinsbank e in Bank Austria. Tentori è, inoltre, autore di numerose pubblicazioni riguardanti i mercati del reddito fisso liquido, forex, la politica monetaria, la microstruttura del mercato e la regolamentazione finanziaria europea.

Basato a Milano, sarà parte integrante del team globale di Research&Investment Strategy guidato da Laurence Boone, capo economista del gruppo Axa e responsabile della ricerca economica di AXA IM.

«Sono entusiasta dell’arrivo di Alessandro nel nostro team di Ricerca & Strategia d’Investimento – ha dichiarato Boon -. Il suo eccezionale background sui tassi, banche centrali e sulla regolamentazione bancaria europea contribuirà ad arricchire ulteriormente la ricerca, strategia ed asset allocation di AXA IM a livello globale».

Axa Investment Managers Italia sim è presente nel nostro Paese dal 1999. Oggi gestisce masse per oltre 38 miliardi di euro.