Alert Ocse: in Italia l’età pensionabile più alta d’Europa

PARIGI (WSI) – Nuovo allarme sulle pensioni italiane arriva dall’Ocse secondo cui chi ha iniziato a lavorare nel 2016 a 20 anni potrà andare in pensione solo dopo i 71 anni.

L’istituto parigino ha affermato che l’Italia è il paese che tra quelli avanzati ha per gli uomini l’età di uscita “effettiva” per pensionamento più bassa rispetto a quella di vecchiaia legale. L’Italia quindi è il Paese con l’età pensionabile più alta d’Europa ma è anche quello le cui regole permettono di andare in pensione prima rispetto ai requisiti anagrafici. In media, 4,4 anni per gli uomini e 4 anni per le donne. Insieme a Danimarca e Olanda, l’Italia, dice l’Ocse è uno dei tre Paesi Ocse in cui chi entra oggi nel mondo del lavoro, andrà in pensione dopo i 71 anni di età.

Così chi ha iniziato a lavorare in Italia nel 2016, in base alla legge che lega l’età pensionabile alle aspettative di vita, andrà in pensione a 71,2 anni, contro i 74 anni della Danimarca e i 71 dell’Olanda. In Irlanda e Finlandia si andrà in pensione a 68 anni, mentre in tutti gli altri Paesi Ocse l’età pensionabile sarà raggiunta prima.