Alert mercati, Rosenberg: “calma prima della tempesta”

David Rosenberg vede grigio sul mercato azionario azionario. In una nota pubblicata lo scorso lunedì, il capo economista Gluskin Sheff mette in evidenza alcuni dei segnali che evidenziano la vulnerabilità della borsa americana e che, a suo avviso, dovrebbero spingere gli investitori alla cautela.

Tra i fattori tecnici, Rosenberg cita il numero di società che ha toccato il minimo da 52 settimane, un numero che ha raggiunto i massimi del 4 novembre. Un segnale che, secondo il suo parere, potrebbe segnalare le valutazioni hanno raggiunto il massimo. Rosenberg cita inoltre il fatto che l’S & P 500 è il 10% al di sopra della sua media mobile a 200 giorni.

In questo panorama, gli investitori appaiono particolarmente compiacenti. Il che, dice l’esperto, sembra profilare la calma prima della tempesta. Rosenberg fa notare, a questo proposito, che l’indice di volatilità del Chicago Board Options Exchange o VIX, rimane insolitamente basso. L’S & P 500 non ha oscillato negli scambi intraday mai oltre l’ 1% per quasi due mesi, la striscia più lunga striscia da almeno 35 anni.

Anche da un punto di vista macroeconomico, sono diversi i segnali che lasciano intravedere una prossima ritirata della Borsa Usa. A partire dell’imminente aumento dei tassi della la Fed ma anche la ripresa dell’inflazione (l’indice della spesa per consumi personali è ai massimi da 30 mesi).

A sostegno della sua tesi, Rosenberg cita infine il grande divario tra crescita economica e sentiment. “Il ritmo del cambiamento della politica di Washington potrebbe deludere gli investitori. Le famiglie hanno un eccesso di proprietà. La loro esposizione al mercato azionario è del 42% al di sopra della media storica” ha concluso Rosenberg.