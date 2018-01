Alert mercati, Bond hanno oltrepassato “linea rossa”

Mentre l’azionario continuava a rafforzarsi, con il Dow Jones che potrebbe chiudere il primo anno da presidente di Donald Trump con un rialzo del 33%, che sarebbe il più accentuato dal Dopoguerra, l’obbligazionario ha visto realizzarsi un evento che potrebbe essere la svolta in negativo per Bond e Borse: il mercato del reddito fisso potrebbe essere entrato in una fase ribassista, interrompendo così una striscia positiva che perdura ormai da 25 anni. I rendimenti dei titoli di Stato Usa decennali hanno superato una soglia di pericolo storica, quel 2,63% che secondo il “Re dei Bond” Jeff Gundlach potrebbe scatenare una pioggia di vendite anche sui mercati azionari. È un livello che non veniva toccato dall’estate del 2014.

Il Bond decennale del Tesoro americano a un certo punto rendeva più del 2,63%, una soglia cruciale perché rappresenta i massimi da dicembre 2016 e anche un livello di 30 punti base superiore rispetto a quello al quale scambiava quando la Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse lo scorso 13 dicembre. Il gestore di DoubleLine ritiene che i rendimenti abbiano oltrepassato il punto oltre il quale anche l’azionario potrebbe essere negativamente influenzato.

La fase rialzista ventennale dei Bond Usa volge al termine

Sul Forex il dollaro Usa cede terreno (vedi grafico sotto del tasso di cambio con lo yuan), mentre il petrolio scende dai massimi pluriennali toccati di recente: la materia prima si appresta a registrare la perdita settimanale più pesante da ottobre. A livello settoriale sui mercati azionari sono industriali e tecnologici a fare meglio del resto del mercato, specie in Asia.

