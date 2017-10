Alert Italia: nel 2018 rischia nuovo shock spread

ROMA (WSI) –L’incertezza politica nel dopo elezioni insieme alla fine della politica accomodante da parte della Bce potrebbero avere conseguenze molto pesanti per l’Italia e tra il 2018 e il 2020 il nostro paese potrebbe nuovamente vivere un altro shock da spread come successo nel 2011 e pagare un conto salatissimo, sui 21,7 miliardi di euro.

A lanciare l’allarme non sono i soliti cospirazionisti bensì l’UBP, l’Ufficio parlamentare di bilancio con la nota di lavoro Il modello UPB di analisi e previsione della spesa per interessi.

Quanto è costata all’Italia la crisi del 2011-2012 in termini di maggiori interessi sul debito pubblico e se l nostro Paese ne paga tuttora un prezzo? Che effetti avrebbe sul debito un aumento dei rendimenti dei titoli pubblici? La Nota di lavoro “Il modello UPB di analisi e previsione della spesa per interessi“, prova a rispondere a questi interrogativi attraverso alcune simulazioni e analisi controfattuali rese possibili dallo sviluppo di un nuovo strumento di analisi e previsione che consente di stimare l’impatto dei principali fattori che influenzano la dinamica della spesa per interessi (tassi, composizione delle emissioni, fabbisogno). La Nota descrive la caratteristiche del modello e presenta alcuni scenari nei quali si analizzano le determinanti della spesa per interessi nel recente passato e si effettuano esercizi di sensitività delle spesa futura.

“Fino alla prima decade degli anni Duemila, l’Italia ha beneficiato delle riduzione dei tassi a livello globale e della progressiva convergenza degli spread a livello europeo. Successivamente, in corrispondenza della crisi dei debiti sovrani, i tassi sul debito italiano hanno scontato il maggior rischio-paese. L’intervento della Banca Centrale Europea (BCE) e l’adozione del Quantitative Easing (QE) ha reso possibile una riduzione dei tassi tale da portare a un minimo storico la spesa per interessi sul PIL. Utilizzando il modello UPB è possibile quantificare l’effetto sulla spesa per interessi della crescita dei tassi nelle fasi di crisi, distinguendo una fase acuta (luglio 2011 – settembre 2012) da quella precedente l’avvio del QE (ottobre 2012 – maggio 2014). Nel complesso si stima che la crisi ha comportato negli anni 2011 – 2016 una maggiore spesa di circa 47 miliardi, di cui circa 31 miliardi connessi alla fase acuta e 16 miliardi alla fase successiva. Nel 2016 il costo ammonta ancora a circa 7,6 miliardi complessivi”.

Ma il dato che rivela l’ufficio parlamentare di bilancio e che preoccupa è un altro e riguarda la stima dell’impatto di un potenziale incremento del costo del debito sulla spesa per interessi negli anni futuri.

Simulando due diversi shock sulla curva dei tassi: il primo consiste in un aumento di 100 punti base (1%) omogeneo su tutte le durate; il secondo in un aumento di maggiore entità, e differenziato sulle diverse durate secondo un profilo analogo a quanto accaduto nella crisi del 2011.