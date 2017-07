Alert criptovalute: una moda pericolosa

NEW YORK (WSI) – Una moda infondata forse uno schema piramidale, in ogni caso non si tratta di cose reali. Punta il dito contro le criptovalute, Bitcoin in testa Howard Marks, investitore miliardario e fondatore di Oaktree Capital Management.

“Secondo me le valute digitali non sono altro che una moda infondata (o forse anche uno schema piramidale), basato sulla volontà di attribuire valore a qualcosa che ne ha poco o per nulla rispetto a quello che la gente paga”.

Così ha scritto Mark come riporta la Cnbc. L’investitore, famoso per i suoi memorandum di investimenti, ha previsto la crisi finanziaria e lo scoppio della bolla delle dotcom. Secondo Mark il successo del Bitcoin è dovuto all’ottimismo.