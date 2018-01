Alert Borse, volatilità viola livello tecnico chiave

Wall Street ha aperto gli scambi in calo con l’indice della volatilità che ha violato al rialzo livelli tecnici chiave. Superando quota 14,5 punti il VIX – il cosiddetto indice della paura dei mercati – si è portato al di sopra della trendline degli ultimi due anni (vedi grafico sotto riportato).

“La violazione della linea del collo di 14,5-14,6% aprirebbe la strada a ulteriori rialzi fino al 20%“, segnalano i graficisti di CitiFX Technicals, facendo riferimento alla figura di analisi tecnica (neckline) che congiunge i due minimi di reazione nella configurazione grafica del testa e spalle.

Gli analisti di Bank of America hanno avvisato che “un ripiegamento tecnico dell’indice S&P 500 a quota 2.686 punti nel periodo di febbraio – marzo ora sembra molto probabile”. Da ieri si segnalano volumi sostenuti in particolare nei settori di hi-tech e healthcare, per via della prossima pubblicazione di trimestrali societarie importanti nei due comparti.

Gli indici della Borsa Usa rischiano di subire un calo dell’1% per la prima volta in 112 giorni di scambi. Ma la volatilità non sta solo crescendo sul versante dell’azionario, bensì anche sul Forex e in ambito di tassi di interesse.