Al via sanzioni Usa contro Iran, Italia forse tra gli otto paesi esentati

È entrato in vigore da oggi, alla mezzanotte americana (le 6 del mattino in Italia) il nuovo round di sanzioni Usa contro l’Iran. La nuova stretta Usa si abbatterà soprattutto su petrolio e banche. Questo con l’obiettivo di tagliare le gambe al governo di Teheran, anche se la Casa Bianca continua a ripetere che l’obiettivo non è quello di rovesciare il regime.

Ad essere ripristinate in pratica saranno tutte le sanzioni che erano state congelate con lo storico accordo sul nucleare del luglio 2015, fortemente voluto da Barack Obama e firmato anche da Europa, Russia e Cina. Un colpo di spugna, dunque, su tutto il lavoro diplomatico e politico svolto negli anni scorsi per rompere l’isolamento di Teheran e fermare le sue ambizioni atomiche.

“Sono le più dure che il nostro Paese abbia mai imposto, vedremo cosa succede”, ha commentato il presidente americano Donald Trump. E Teheran è scesa in piazza per protestare: le bandiere a stelle e strisce sono state bruciate al grido di “morte all’America”.

Ieri, intanto, il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha spiegato che gli Stati Uniti prevedono di esentare temporaneamente, per un massimo di sei mesi, otto Paesi che negli ultimi tempi hanno lavorato per ridurre a zero le loro importazioni di petrolio da Teheran.

“C’è un certo numero di Paesi che hanno già ridotto significativamente le loro importazioni di greggio e hanno bisogno di un po’ più di tempo per raggiungere quota zero, e noi daremo loro quel tempo“, ha spiegato Pompeo senza indicare quali siano.

Ma secondo indiscrezioni stampa, riportate dall’Associated Press, tra i paesi esentati temporaneamente dalle sanzioni potrebbe esserci anche l’Italia insieme a India, Giappone e Corea del Sud. Tuttavia, la Ue non godrà di tali esenzioni e dunque resta da verificare se il nostro Paese rimarrà al riparo dalle nuove misure Usa. Per la conferma bisognerà attendere qualche ora.

Nei confronti di Pechino – il principale importatore di greggio iraniano, protagonista cruciale nei negoziati per la denuclearizzazione della penisola coreana – Washington potrebbe volere evitare ulteriori tensioni in vista dell’incontro centrato sul commercio tra Trump e Xi Jinping a fine novembre al G20 argentino.

Per quanto riguarda Ankara, due giorni fa il Tesoro Usa ha rimosso le sanzioni contro due ministri sulla scia del miglioramento dei rapporti tra i due alleati Nato dopo la liberazione – avvenuta a ottobre – del pastore evangelico Andrew Brunson.

La Russia dal canto suo intende continuare ad aiutare l’Iran. E intanto la Ue, delusa dalle mosse Usa, continua a lavorare per creare un veicolo speciale pensato per facilitare i pagamenti legati alle esportazioni iraniane, incluso il greggio, e le importazioni, e per assistere e rassicurare gli operatori di mercato che vogliono fare business con l’Iran in modo legittimo.