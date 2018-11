Al via il Lantern Fund Forum di Lugano, fra Fintech e Blockchain

Si avvicina l’appuntamento con il Lantern Fund Forum di Lugano (Svizzera), l’evento annuale dedicato da anni ai professionisti della finanza. Tema di quest’edizione, che si terrà il prossimo 19 novembre presso il palazzo dei congressi di Lugano, saranno Social Responsibility Investments, Fintech e Blockchain & Cryptocurrencies. Si tratta, dunque, di tre fra i più attuali temi in grado mutare il panorama del risparmio nel prossimo futuro. Secondo gli organizzatori saranno oltre un migliaio i visitatori professionali, “con un incremento dei delegati provenienti dalla Svizzera francese e tedesca e dal resto dell’Europa (extra Italia)”.

Ospite d’onore di quest’edizione sarà Viviane Reding, ex Commissaria Ue ed europarlamentare del Ppe, che da sempre ha portato avanti campagne di sensibilizzazione sul tema degli investimenti legati alla responsabilità sociale.

Cuore degli incontri dedicati al Fintech sarà l’interrogativo “l’uomo sarà scalzato dalla macchina?” Per rispondere, si cercheranno le strade per potersi muovere in un contesto altamente tecnologico, che forse vedrà i professionisti finanziari del futuro avvicianarsi a “data scientists”.

Come gli altri anni, nell’ambito del Lantern Fund Forum tutti i delegati potranno accedere alla Community di FinLantern e di poter contattare gli altri delegati che saranno presenti all’evento, con lo scopo di poter così organizzare le proprie agende di meeting e di creare nuove e maggiori opportunità di business. Ci sarà così l’occasione per incontrare le più importanti società di asset management e service providers, tra cui i main partner di questa edizione: BlackRock, Natixis, Six e Swissquote.

L’accesso alla Community, potrà avvenire anche tramite la app di FinLantern, scaricabile gratuitamente sia da App Store che da Google Play.