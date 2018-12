Al via Campus Party Connect: si parte il 17 dicembre, c’è anche Triboo

Connettere la scuola con il mondo del lavoro innovando: sarà questo l’obiettivo di Campus Party Connect, l’evento che andrà in scena al Milano Innovation District dal 17 al 21 dicembre e che vedrà la partecipazione di centinaia di studenti impegnati in varie attività legate all’attuale mondo del lavoro.

Nato dal format di Campus Party, l’evento dedicato all’innovazione digitale tra i più attesi e consolidati nel panorama di riferimento nostrano, Campus Party Connect, realizzato con il sostegno di Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, è un evento di alternanza scuola lavoro nato per avvicinare, in modo innovativo, gli studenti delle scuole superiori al mondo del lavoro di oggi e di domani, con spunti su innovazione, nuove professionalità e auto-imprenditorialità.

“Campus Party Connect è un progetto innovativo, nato per supportare gli studenti nella scelta e nella progettazione del lavoro del futuro”, ha dichiarato il presidente di Campus Party Global, Carlo Cozza, “la nostra sfida è quella di innestare una mentalità nuova, che permetta la creazione di lavori che ad oggi ancora non esistono. Siamo orgogliosi che istituzioni e aziende visionarie abbiano creduto nel progetto e guardino al futuro dei giovani imprenditori del domani”.

Protagonisti di queste giornate saranno 500 studenti delle classi terza, quarta e quinta delle scuole secondarie di secondo grado delle province di Milano, Monza Brianza e Lodi, alle prese con attività di apprendimento e scoperta quali talk show, interviste, workshop, giochi di squadra, esperienze tecnologiche senza rinunciare al divertimento.

Triboo Group (che controlla questo giornale) sarà presente come media partner esclusivo dell’evento, grazie alle sue testate Pmi.it, Webnews.it e Studentville.it e HTML.it.

In qualità di media partner esclusivi, Gruppo Triboo racconterà a 360 gradi tutte le giornate dell’evento con attività di copertura editoriale ad hoc, aggiornamenti live e interviste in esclusiva.